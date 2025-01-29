История и археология: Как гавайская пицца стала самым спорным блюдом: Почему одни терпеть ее не могут, а другие считают едой для гурманов

Что может быть популярнее пиццы, которая служит и перекусом, и основной пищей для многих? Однако одна пицца оказалась самой спорной, причем на протяжении десятилетий все никак не могут решить – она лучшая или худшая.
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