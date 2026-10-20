В сентябре 2026 года у Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родилась дочь Алиса. О пополнении в семье сообщили не сами супруги, а коллеги комика — Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.
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