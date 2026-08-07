МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Гендиректор ВДНХ Шогуров рассказал о шаге к включению Выставки в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Гендиректор ВДНХ Шогуров рассказал о шаге к включению Выставки в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Включение архитектурного ансамбля ВДНХ в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО в декабре 2025 года стало результатом большой работы коллектива Выставки и первым шагом к попаданию в основной список.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии