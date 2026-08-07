Гендиректор ВДНХ Шогуров рассказал о шаге к включению Выставки в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Включение архитектурного ансамбля ВДНХ в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО в декабре 2025 года стало результатом большой работы коллектива Выставки и первым шагом к попаданию в основной список.
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