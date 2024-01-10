Белорусы разработали уникальный метод лечения диабета

Белорусские ученые новый клеточный метод лечения тяжелого течения диабета.Совместный проект Академии наук республики с БГУ нашли способ замедлить течение такого заболевания, как диабет, и снизить количество ежедневно вводимого в организм больных инсулина.
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