Лишитесь денег моментально: пенсионерам рассказали, почему их деньги в опасности

Из-за этого пенсия россиян может быть не в безопасности. Подробностями делится портал AIF.ru (18+). Эксперт в области юриспруденции Никита Ляховецкий развеял беспокойства пожилых людей, подтвердив, что длительное хранение пенсии на карте не является основанием для прекращения или приостановления выплат.
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