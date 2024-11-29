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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную гаубицу М777 и живую силу ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную гаубицу М777 и живую силу ВСУ

После точного попадания по 155-мм гаубице М777 производства США были уничтожены склад боеприпасов и живая сила ВСУ.

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