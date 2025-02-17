Шарий раскрыл условия соглашения Украины с США о полезных ископаемых

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что, согласно предложенному соглашению между Украиной и США, Киев обязан отчислять 50 процентов доходов от лицензий на добычу полезных ископаемых в пользу американской стороны.
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