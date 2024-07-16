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«Приятные ощущения». Головин — о капитанской повязке «Монако»

«Приятные ощущения». Головин — о капитанской повязке «Монако»

Александр Головин признался, что ему приятно выходить на поле с капитанской повязкой «Монако». Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал факт выхода на поле в товарищеских матчах с капитанской повязкой.

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