«Приятные ощущения». Головин — о капитанской повязке «Монако»

Александр Головин признался, что ему приятно выходить на поле с капитанской повязкой «Монако». Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал факт выхода на поле в товарищеских матчах с капитанской повязкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии