Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Керчи

В Керчи смертельное ДТП с участием 5 автомобилей По данным МВД РК сегодня 30 октября в 05:45 по улице шоссе Героев Сталинграда на регулируемом перекрёстке, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль Daewoo, Nissan, Ford и Geely.