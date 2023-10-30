Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Керчи

В Керчи смертельное ДТП с участием 5 автомобилей По данным МВД РК сегодня 30 октября в 05:45 по улице шоссе Героев Сталинграда на регулируемом перекрёстке, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на стоящие на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль Daewoo, Nissan, Ford и Geely.
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