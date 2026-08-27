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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мэра Москвы. «Ак Барс» против «Динамо» Минск, ЦСКА сыграет со «Спартаком»

27 августа пройдут первые матчи в рамках Кубка мэра Москвы. «Ак Барс» сыграет против минского Динамо, ЦСКА встретится со « Спартаком ».

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