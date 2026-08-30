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Царьград

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Без этого билет на поезд больше не купить: Что изменится для пассажиров с 1 сентября

Без этого билет на поезд больше не купить: Что изменится для пассажиров с 1 сентября

Первого сентября заработает целый пакет транспортных нововведений, которые коснутся и поездок на поезде.

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