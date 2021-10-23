Попытки США давить никого в Кремле не пугают

Андрей СмирновПолитикаПопытки США давить никого в Кремле не пугают Америка демонстрирует своё бессилие. К этому сводятся результаты всех шагов США, которые были сделаны после отъезда Нуланд.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаПросто коллективный Запад, ведомый США, слишком далеко зашёл в своем "запугивании" России, так далеко, что показал таки своё бессилие и несостоятельность, чтобы Россию и в самом деле запугать..Ваша СветлостьУ пиндосов помимо России еще головняк образовался - турецкий Реджепка положил на них свою обрезанную колбаску. Высылает десяток послов с просвещенного Запада, включая США и Канаду.:)))Леонид ПопивнякХороший сарказм!!!...Браво Автору!!!))))))Комментировать
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