И опять Россия должна и украинцам, и мигрантам

Александр Ляшенко

А не надо с евреем так легко соглашаться,Его слова это замануха для россиян,Ведь он "поёт" в угоду момента. что сильно проявилось после атаки палестинцев на Израиль.Его нутро, сразу стало всем понятным. он низа что не отвечает,он никакой не политик. он работает на себя и он не специалист по Ближнему Востоку! Хотя до этого, он на каждом заборе. себя именно так и позиционировал.А мы, какой умный, какой глубокий анализ делает его ведомство! А оказывается нет ничего,он сам навешал себе ярлыков и званий и под этими перьями гнул в пользу Израиля.Всё,финита ля комедия!