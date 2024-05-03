Медвежий угол
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Медвежий угол

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И опять Россия должна и украинцам, и мигрантам

И опять Россия должна и украинцам, и мигрантам

Виктор Анисимов Да - да, сейчас все что публикуемые материалы о том что и среднеазиатские мигранты, и многие беженцы-украинцы представляют серьёзную опасность для безопасности России и российского народа, враги народа стараются представить либо национализмом, либо "отрывом от России бывших советских республик".

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Комментарии
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Александр Ляшенко
А не надо с евреем так легко соглашаться,Его слова это замануха для россиян,Ведь он &quot;поёт&quot; в угоду момента. что сильно проявилось после атаки палестинцев на Израиль.Его нутро, сразу стало всем понятным. он низа что не отвечает,он никакой не политик. он работает на себя и он не специалист по Ближнему Востоку! Хотя до этого, он на каждом заборе. себя именно так и позиционировал.А мы, какой умный, какой глубокий анализ делает его ведомство! А оказывается нет ничего,он сам навешал себе ярлыков и званий и под этими перьями гнул в пользу Израиля.Всё,финита ля комедия!
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3 час.
ВМ
Виктор Максименко
И все таки почему из-за иллюзорной дружбы народов с народом которого уже в школе учат ненавидеть русских наши слуги которых мы избрали разрушают Россию. Особенно в этом преуспел Затулин. Кто нибудь может это обьяснить.
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1 час.
Компанцев Сергей
привет всем все мигранты живут тысяцы лет на русской територии 1 пусть придьявят доказательства сказаний и прочее что они жили 2 тысяци лет не сегоднишние а их предки вот крым мы от воевали у турок а покажите там узбетские казаские фамилия тысяцами убитых факт .. вот одно доказательство что они не участвовали и в разное время присоеденялись к россии  что вру ..фак..
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39 мин.

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