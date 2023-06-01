Какой урожай зерна ожидается на Украине и в России

Производство пшеницы на Украине в 2023–2024 годах упадет на 21%, до 16,5 млн тонн, Министерство сельского хозяйства США (USDA), а экспорт снизится до 10 млн тонн.
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