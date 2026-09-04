Как понять, что вы нравитесь человеку: 6 признаков симпатии

Иногда трудно понять, вы правда интересны собеседнику или он просто соблюдает приличия. Есть несколько сигналов тела и речи, которые выдают настоящую симпатию.
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