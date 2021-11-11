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Хватит врать! Зачем Россия ввозит уран из Франции

Хватит врать! Зачем Россия ввозит уран из Франции

Россия начала завозить из Франции регенерированный уран, что вызвало протесты экологов в самой Франции и волну панических публикаций в России.

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Комментарии
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Россиянин
Эта самая  Гринпис, инструмент влияния Госдепа США. Оттуда и финансируется. Поэтому становится понятным их рвение в отношении наших сделок с Ураном. Ведь не в США отправили французы Уран, а в Россию. Ну а мы умеем с Ураном работать. Франция в этом отношении потеряла свои знания за годы борьбы зеленых с атомной промышленностью.
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1
13 час.
Светлана Митленко
Россиянин
Эта самая  Гринпис, инструмент влияния Госдепа США. Оттуда и финансируется. Поэтому становится понятным их рвение в отношении наших сделок с Ураном. Ведь не в США отправили французы Уран, а в Россию. Ну а мы умеем с Ураном работать. Франция в этом отношении потеряла свои знания за годы борьбы зеленых с атомной промышленностью.
Разве только Франция потеряла умение? США тоже много чего потеряла в атомной энергетике.
Ответить
10 час.

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