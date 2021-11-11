Хватит врать! Зачем Россия ввозит уран из Франции

Россиянин

Эта самая Гринпис, инструмент влияния Госдепа США. Оттуда и финансируется. Поэтому становится понятным их рвение в отношении наших сделок с Ураном. Ведь не в США отправили французы Уран, а в Россию. Ну а мы умеем с Ураном работать. Франция в этом отношении потеряла свои знания за годы борьбы зеленых с атомной промышленностью.