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19FortyFive: нейтралитет Украины может стать лучшей гарантией ее безопасности

19FortyFive: нейтралитет Украины может стать лучшей гарантией ее безопасности

president.gov.ua | Офис Президента Украины Обеспечить безопасность Украины и исключить риск конфликта между США и Россией может только нейтралитет Киева.

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