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Царьград

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"Важно показать, что в России много православных людей": Многодетные семьи идут крестным ходом в Москве

"Важно показать, что в России много православных людей": Многодетные семьи идут крестным ходом в Москве

В Москве прошёл масштабный Общемосковский крестный ход, собравший десятки тысяч верующих, которые прошли к Новодевичьему монастырю.

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