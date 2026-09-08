Индекс Московской биржи вырос на 0,45% в начале торговой сессии

Индекс Московской биржи с кодом IMOEX2 начал утренние торги с ростом на 0,41% до 2 275,02 пункта, увеличившись впоследствии до 2 275,77 пункта на отметке 0,45%.
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