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Тульские новости

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В Туле 10 сентября отключат холодную воду на нескольких улицах

В Туле 10 сентября отключат холодную воду на нескольких улицах

Вода будет отключена на улицах Кауля и Староникитской в Туле из-за ремонта на Староникитской, 110. После возобновления подачи возможно ухудшение качества воды.

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