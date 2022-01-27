Показываю, как я готовлю ЖАРКОЕ из мяса и картошки на скорую руку

Ингредиенты: 1 кг. баранины с косточками 1 кг. картофеля 3 луковицы 3 моркови 4 зуб. чеснока 30 мл. растительного масла пряности и специи по вкусу 1 пучок кинзы соль по вкусу Приготовление: Мясо промойте, разделите на части, выложите в сковороду и налейте масло.
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