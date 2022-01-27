Вкусные рецепты

17 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    А это потому что мадам воровка и рецепт называется Вкусный рулет с фаршем БЕЗ ТЕСТА!!!!! Сайт Женское счастье. СМЕШНО?Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    на фото совсем по-другому запечено !🙃Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    ну, на картинке явно не фарш выдавленный!😖😖😖Смешала куриное ф...

Показываю, как я готовлю ЖАРКОЕ из мяса и картошки на скорую руку

Показываю, как я готовлю ЖАРКОЕ из мяса и картошки на скорую руку

Ингредиенты: 1 кг. баранины с косточками 1 кг. картофеля 3 луковицы 3 моркови 4 зуб. чеснока 30 мл. растительного масла пряности и специи по вкусу 1 пучок кинзы соль по вкусу Приготовление: Мясо промойте, разделите на части, выложите в сковороду и налейте масло.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх