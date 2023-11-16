Психолог раскрыла, как первая любовь влияет на отношения в будущем

Психолог раскрыла, как первая любовь влияет на отношения в будущемТаня Василькова, эксперт по коммуникациям и психолог, уверена, что любовь всегда влияет на нас позитивно, даже если с партнером вы не прожили долго и счастливо всю свою жизнь.