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Минус дата-центры: ВС РФ стали применять опыт Ирана в нарушении разведки врага

Минус дата-центры: ВС РФ стали применять опыт Ирана в нарушении разведки врага

Российское Минобороны 11 сентября 2026 года сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, включая дата-центр компании BeMobile в Киеве.

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