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Канада сначала "отжала" наш самолет, который поставлял ей лекарства, а теперь требует возобновить поставки

Канада сначала "отжала" наш самолет, который поставлял ей лекарства, а теперь требует возобновить поставки

Историю об отжатом самолёте Руслан помнят многие. Самолёт всё же, а не просто арестованные счета. Канада всегда была верным соратником всего американского, в том числе и санкций.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Жадность фраеров сгубила... Хохло  Канадская диаспора как всегда хотела оказаться самой мудрой, ну а как говориться, на хитрую попу всегда что то найдется....
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