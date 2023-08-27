Канада сначала "отжала" наш самолет, который поставлял ей лекарства, а теперь требует возобновить поставки

Историю об отжатом самолёте Руслан помнят многие. Самолёт всё же, а не просто арестованные счета. Канада всегда была верным соратником всего американского, в том числе и санкций.
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