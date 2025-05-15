Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп готов приехать в Стамбул для участия в переговорах по Украине

Трамп готов приехать в Стамбул для участия в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности приехать в Стамбул 16 мая и при необходимости принять участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине, инициированных российским президентом Владимиром Путиным.

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