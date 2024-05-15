Завершается строительство трех станций Троицкой линии метрополитена

Строительство будущих станций столичного метрополитена «Новаторская», «Университет Дружбы Народов» и «Тютчевская» находится на завершающей стадии, инспекторы Мосгосстройнадзора проверили текущее состояние объектов в ходе выездных проверок.
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