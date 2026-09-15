Древня чума у озера Байкал еще 5 500 лет назад была смертельной для человека

Международная группа исследователей получила у озера Байкал новые свидетельства того, что чума могла быть смертельно опасной для человека уже около 5 500 лет назад — задолго до появления первых городов и развитого земледелия.
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