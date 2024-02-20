В Победе - успех! В Новомихайловке – зреет котел: готовится путь к укрепленному ВСУ Угледару

Несмотря на относительно небольшие размеры поселка Победа, этот населённый пункт имеет важное стратегическое значение, поскольку через его территорию проходит тактически важная автодорога , ведущая к населённому пункту Константиновка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии