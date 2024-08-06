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  • Наталья Эрнст
    Взять бы взял - да кто бы дал. 🖕🏻Экс-советник НАТО...
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    Жопу они могут разделить, на две половинки.Экс-советник НАТО...

Специалисты в сфере маркетинга и digital в РФ получают от 120 до 140 тыс. рублей

Специалисты в сфере маркетинга и digital в РФ получают от 120 до 140 тыс. рублей

В 2024 году растет популярность профессий, связанных с дизайном, рекламой и контентом. В рейтинг профессий вошли такие специальности, как UI/UX-дизайнер, маркетолог-аналитик, бренд-менеджер, SMM-менеджер и другие.

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