Специалисты в сфере маркетинга и digital в РФ получают от 120 до 140 тыс. рублей

В 2024 году растет популярность профессий, связанных с дизайном, рекламой и контентом. В рейтинг профессий вошли такие специальности, как UI/UX-дизайнер, маркетолог-аналитик, бренд-менеджер, SMM-менеджер и другие.
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