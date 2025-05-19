Вода в реке Ишим превысила опасную отметку

В Тюменской области продолжается паводковая ситуация. Уровень воды в реке Ишим у села Викулово уже превысил опасную отметку, достигнув 1011 см, а по прогнозам может подняться ещё на 80 см, передаёт РИА Новости.
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