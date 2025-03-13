Бывшая ассистентка Канье Уэста пустилась в бега из-за угроз с его стороны

Бывшая ассистентка американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта скрывается. Она была вынуждена уйти в тень, пишет The Mirror, так как после заявления о жестоком обращении со стороны артиста стала получать угрозы.
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