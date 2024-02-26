Человечеству грозит новое испытание — битвы на морском дне

Хуситы начали выполнять угрозу ударить по международным подводным кабелям у берегов Йемена. Хуситы (военизированная шиитская группировка «Ансар Аллах») начали выполнять свою угрозу, и вслед за нападениями на торговые суда у берегов Йемена приступили к действиям с целью нарушить функционирование инфраструктуры на дне Красного моря.