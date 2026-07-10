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Николай Патрушев: отсутствие боеспособного флота приведет к исчезновению страны

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту программы «Вести» сделал заявление, касающееся стратегической важности Военно-морского флота для существования государства.

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