Илья Авербух улетел в Мурманск в день выписки Арзамасовой из роддома

Несколько дней назад в семье известного российского фигурного тренера Ильи Авербуха и его юной супруги Елизаветы Арзамасовой произошло радостное событие – на свет появился второй ребенок пары, прекрасная девочка.
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