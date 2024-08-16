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Илья Авербух улетел в Мурманск в день выписки Арзамасовой из роддома

Илья Авербух улетел в Мурманск в день выписки Арзамасовой из роддома

Несколько дней назад в семье известного российского фигурного тренера Ильи Авербуха и его юной супруги Елизаветы Арзамасовой произошло радостное событие – на свет появился второй ребенок пары, прекрасная девочка.

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