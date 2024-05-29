Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Макс Черновол
    Рамки должны стоять но они не должны срабатывать на костяшки бюстгальтера. Настраивал пофигист.Воронежские власт...
  • Владимир Петров
    Хохляцкие дроны наводят. 😜В Хабаровском кра...
  • Caltar
    Не ограничивать надо,а смотреть кто с ними встречаться будет,да рядом крутиться!В Хабаровском кра...

Миллиардеры из России требуют от Кипра не конфисковывать имущество

Миллиардеры из России требуют от Кипра не конфисковывать имущество

Раньше бытовало мнение, будто на Кипре можно спрятать деньги и сохранить их до будущих времён.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Федосеев
Считай что бриты сняли кеш. Евреев учить бесполезно, от них нужно избавляться, как это делала Европа тысячелетия.
Ответить
9 час.
Ирина Черных
&quot;Теперь российские миллиардеры пытаются добиться справедливости и намерены судиться с финансовым регулятором и правительством Кипра, которые допустили блокирование активов.&quot;     Вы серьёзно? Воры требуют справедливости? Чёрта рогатого им, а не справедливость!
Ответить
7 час.
Василий Солонин
Храните деньги в сберегательной кассе.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх