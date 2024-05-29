Раньше бытовало мнение, будто на Кипре можно спрятать деньги и сохранить их до будущих времён.
Миллиардеры из России требуют от Кипра не конфисковывать имущество
Комментарии
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Валерий Федосеев
Считай что бриты сняли кеш. Евреев учить бесполезно, от них нужно избавляться, как это делала Европа тысячелетия.
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9 час.
Ирина Черных
"Теперь российские миллиардеры пытаются добиться справедливости и намерены судиться с финансовым регулятором и правительством Кипра, которые допустили блокирование активов." Вы серьёзно? Воры требуют справедливости? Чёрта рогатого им, а не справедливость!
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7 час.
Василий Солонин
Храните деньги в сберегательной кассе.
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6 час.
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