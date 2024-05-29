Считай что бриты сняли кеш. Евреев учить бесполезно, от них нужно избавляться, как это делала Европа тысячелетия.

Ирина Черных

"Теперь российские миллиардеры пытаются добиться справедливости и намерены судиться с финансовым регулятором и правительством Кипра, которые допустили блокирование активов." Вы серьёзно? Воры требуют справедливости? Чёрта рогатого им, а не справедливость!