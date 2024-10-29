Дерматолог Ражева: спровоцировать псориаз могут хронические инфекции

Дерматолог Полина Ражева перечислила основный причины развития псориаза. Об этом сообщает Lenta.ru. По словам специалиста, основной причиной развития заболевания является стресс, однако существуют и другие факторы, влияющие на появление псориаза.
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