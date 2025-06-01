Какие лекарства недоступны для проверки через Naqty Onim

В Казахстане с 1 июля 2024 года введена обязательная маркировка лекарственных средств. Однако по сей день у потребителей может возникать вопрос: почему при сканировании Data Matrix кода через мобильное приложение Naqty Onim может не отображаться информация о препарате, передает inAktau.