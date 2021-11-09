Бабушка звонила, просила деньги, взамен обещая свою квартиру

Лилия

15 лет проработала руководителем в социальной службе, на всяких людей насмотрелась. Была у нас на обслуживании клиентка, которая всем по очереди писала завещание на квартиру и обещаниями осыпала. Так одни ей ванну поменяли, другие ремонт на кухне сделали, третьи новый холодильник купили. В итоге она пустила квартирантов - армян и на них завещание переписала. Потом рассорилась и с ними (хотя они ей всю квартиру отремонтировали и уход осуществляли хороший) приказала им съезжать, а сама к сестре в деревню уехала. Армяне те съехали, но всю технику вывезли и обои со стен сняли и в рулоны скрутили. После этого происшествия она квартиру на племянника переписала - дарственную сделала (своих детей не было) ноги у неё совсем отказали и племянник с женой за ней ухаживают.