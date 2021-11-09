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Бабушка звонила, просила деньги, взамен обещая свою квартиру

Бабушка звонила, просила деньги, взамен обещая свою квартиру

Есть у папы сестра, тётя Вероника, как её называет бабушка — Вероничка. Отвратительная женщина, если честно.

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ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
😁😋😋😋😋😋🤑😗😝
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1
19 час.
Лилия
15 лет проработала руководителем в социальной службе, на всяких людей насмотрелась.  Была у нас на обслуживании клиентка, которая всем по очереди писала завещание на квартиру и обещаниями осыпала. Так одни ей ванну поменяли, другие ремонт на кухне сделали, третьи новый холодильник купили. В итоге она пустила квартирантов - армян и на них завещание переписала.  Потом рассорилась и с ними (хотя они ей всю квартиру отремонтировали и уход осуществляли хороший) приказала им съезжать, а сама к сестре в деревню уехала.  Армяне те съехали, но всю технику вывезли и обои со стен сняли и в рулоны скрутили.  После этого происшествия она квартиру на племянника переписала - дарственную сделала (своих детей не было) ноги у неё совсем отказали и племянник с женой за ней ухаживают.
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7 час.

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