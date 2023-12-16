Глава Суперлиги назвал монополию ФИФА и УЕФА на футбол незаконной

Бернд Райхарт, глава проекта Европейской футбольной Суперлиги, высказал свое мнение по поводу судебного заседания, на котором будет рассматриваться иск против Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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