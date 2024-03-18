Защитник «Краснодара» Волков не прочь поиграть в клубе из топ-3 лиг Европы: «Хотел бы себя там попробовать» 

— Вы уже третий раз попали в сборную. Ранее не интересовались у Миранчука и Головина, как дела в Европе? Может быть, просили порекомендовать вас? — С парнями не разговаривал, чтобы они меня куда-то порекомендовали, и не спрашивал, как там.