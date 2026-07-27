Си Цзиньпин призвал Бразилию к качественному развитию БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, состоявшегося в понедельник, призвал обе страны совместно содействовать качественному развитию расширенного сотрудничества БРИКС.
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