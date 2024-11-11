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Врач Медведева: вытянутое лицо указывает на разрастание носоглоточной миндалины

Врач Медведева: вытянутое лицо указывает на разрастание носоглоточной миндалины

Аденоидный тип лица, когда лицо ребенка вытягивается, все время бледное, у него появляются мешки под глазами, корки на губах, а рот постоянно полуоткрыт, возникает из-за аденоидов, то есть разрастания тканей носоглоточной миндалины у детей.

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