Врач Медведева: вытянутое лицо указывает на разрастание носоглоточной миндалины

Аденоидный тип лица, когда лицо ребенка вытягивается, все время бледное, у него появляются мешки под глазами, корки на губах, а рот постоянно полуоткрыт, возникает из-за аденоидов, то есть разрастания тканей носоглоточной миндалины у детей.