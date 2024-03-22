Константин Бондаренко: Украина снова в поисках своей идентичности: новые переименования городов на подходе!

В Украине снова переименовывают города — Бровары в Бровари (не путать с героиней Флобера), Павлоград в Матвеев (у меня есть приятель, пользовавшийся псевдонимом «Матвеев», но что-то мне подсказывает, что это не в его честь), Синельниково — в Риднопилля, Червоноград — в Шептицкий.