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Константин Бондаренко: Украина снова в поисках своей идентичности: новые переименования городов на подходе!

Константин Бондаренко: Украина снова в поисках своей идентичности: новые переименования городов на подходе!

В Украине снова переименовывают города — Бровары в Бровари (не путать с героиней Флобера), Павлоград в Матвеев (у меня есть приятель, пользовавшийся псевдонимом «Матвеев», но что-то мне подсказывает, что это не в его честь), Синельниково — в Риднопилля, Червоноград — в Шептицкий.

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