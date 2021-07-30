Глава МИД Дании призвал превратить «СП-2» в пиррову победу России

Экономика сегодняПолитикаГлава МИД Дании призвал превратить «СП-2» в пиррову победу РоссииЗападу нужно превратить завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" в пиррову победу России.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛДа однозначно что многим политикам после ковида повредило мозг... Были тупыми стали еще тупее... Да кто не дает везти газ сжиженный???? Кому ЕС нужно когда цены в Азии зашкаливают... Давайте подождем когда дания протянет газопровод через польшу а потом станем наполнять от Газпрома... Да околеет все ЕС пока дождется.... Господи от куда такие дауны, олигофрены и дебилы берутся....Серж ЮжанинОтвечать Европе надо так:Самков ВалерийЭта зима в Европе будет весёлой. Редкая задница еврочинуши этого не чувствует. Европе на год необходимо 400 млрд куб м природного газа. По факту, половина - российского. Законтрактовано российского, только 40%!!! В прошлом году, это было Европе выгодно. А в этом году, кому то может не хватить тепла и света. (55+52+33+40=180 млрд куб м)Комментировать
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