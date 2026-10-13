Роспотребнадзор: в РФ выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Актрисы обвинили ...
- В Польше оскверни...
- Экс-премьер Сунак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым