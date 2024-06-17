Марочко: ВС РФ за неделю отразили свыше 50 попыток ВСУ проникнуть в ЛНР

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военные за минувшую неделю отразили более 50 попыток ВСУ проникнуть на территорию ЛНР.
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