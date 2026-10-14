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Царьград

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В Новосибирске запустили сервис для жалоб на бездомных животных

В Новосибирске запустили сервис для жалоб на бездомных животных

Жители Новосибирска теперь могут подать заявку на отлов бездомных животных через чат-бот или приложение «ЕДДС Новосибирск», пройдя авторизацию через портал Госуслуг и приложив фото или видео.

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