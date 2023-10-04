Часов не наблюдают: три знака зодиака, у которых большие проблемы с тайм-менеджментом

Часов не наблюдают: три знака зодиака, у которых большие проблемы с тайм-менеджментомЧасыКто-то расписывает все на три года вперед и панически боится отступить от плана хоть на полшага, а эти ребята и слов-то таких не знают.
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