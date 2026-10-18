Приостановив «адские санкции» по закону имени покойного американского сенатора-русофоба Линдси Грэма*, президент США Дональд Трамп пошёл ва-банк, практически поставив к стенке республиканцев и демократов в Конгрессе.
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