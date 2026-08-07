Пашинян понимает невозможность одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Киргизия) заявил, что укрепление связей со странами ЕАЭС остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Еревана.
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